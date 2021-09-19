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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Был трезвым за рулем: в Мелитополе водитель авто наехал на трех людей

Был трезвым за рулем: в Мелитополе водитель авто наехал на трех людей

В центре Мелитополя водитель легкового автомобиля выехал на тротуар и наехал на трех человек. По данным полиции, он находился за рулем в трезвом состоянии.

Житель Мелитополя 1998 года рождения на авто двигался по улице Героев Украины. Однако мужчина не справился с управлением, выехал на тротуар, где наехал на людей.

В результате автокатастрофы пострадали три человека — мужчина 1986 года рождения и две женщины 1968 и 1960 годов рождения. На карете скорой медицинской помощи с телесными повреждениями их госпитализировали в больницу.

Водитель пытался скрыться с места аварии, однако его задержали свидетели ДТП и передали полицейским. Правоохранители проверили водителя с помощью специального технического средства алкотест Drager, который установил, что он — трезвый.

Его доставили в медицинское учреждение, где сделали повторный анализ. Результаты подтвердили, что водитель находился за рулем трезвым.

Работники полиции изъяли транспортное средство со следами механических повреждений. Прокуратура открыла уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и возможные причины дорожно-транспортного происшествия, досудебное следствие продолжается.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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