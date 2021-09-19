ДТП у селі Владична – подробиці ДТП події 19 вересня на Буковині

У селі Владична Чернівецької області мотоцикл зіткнувся з мікроавтобусом Renault Master, за кермом якого перебував 57-річний житель Кам’янець-Подільського.

Унаслідок автокатастрофи 20-річний мотоцикліст та його 19-річний пасажир дістали травми, які виявилися несумісними з життям. Місцеві жителі Буковини загинули на місці події.

Правоохоронці внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Наразі слідчі Чернівецької області з’ясовують всі обставини та можливі причини дорожньо-транспортної пригоди.

За даними Національної поліції, станом на 31 серпня, з початку 2021 року на території України сталося 120 209 ДТП, які стали смертельними для 1 914 людей.

Згідно зі звітом, в Україні спостерігається збільшення кількості аварій на автодорогах. Для порівняння, протягом всього 2020 року сталося 102 026 ДТП, в яких загинуло 2 105 людей.