В поселке Дубовое в Закарпатской области произошел масштабный пожар. Огонь распространился на площадь по меньшей мере около 3 тыс. кв. м.

Пламя вспыхнуло ночью 19 сентября. В спасательную службу поступило сообщение, что на улице Заводской загорелись здания деревообрабатывающего цеха и коровника.

Огнеборцы не могли справиться самостоятельно, поэтому привлекли дополнительные силы города Тячев и пгт Усть-Черная. Для ликвидации пожара использовали пять единиц техники.

Местные жители также помогали спасателям потушить огонь — совместно с работниками ГЧСЧ спасли 47 голов крупного рогатого скота и одну единицу техники.

Пламя удалось локализовать через полтора часа после сообщения, а ликвидация продолжалась до 6.46 включительно. Всего пожар тушили почти семь часов.

Спасатели обнаружили тело мужчины, который был охранником одного из зданий. К сожалению, он погиб. По предварительным данным, огонь уничтожил деревообрабатывающий цех, коровник и имущество внутри помещений.

Сейчас специалисты выясняют причину возгорания, ущерб устанавливают, на месте происшествия работают правоохранители.