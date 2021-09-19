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Юлія Захарченко |

Згоріли цех та корівник, загинула людина: на Закарпатті сталася масштабна пожежа

Згоріли цех та корівник, загинула людина: на Закарпатті сталася масштабна пожежа

У селищі міського типу Дубове в Закарпатській області сталася масштабна пожежа. Вогонь розповсюдився на площу щонайменше близько 3 тис. кв. м.

Полум’я спалахнуло вночі 19 вересня. У рятувальну службу надійшло повідомлення, що на вулиці Заводській загорілися будівлі деревообробного цеху та корівника.

Вогнеборці не могли впоратися самостійно, тож залучили додаткові сили міста Тячів та смт Усть-Чорна. Для ліквідації пожежі використали п’ять одиниць техніки.

Місцеві жителі також допомагали рятувальникам приборкати вогонь – спільно з працівниками ДСНС врятували 47 голів великої рогатої худоби та одну одиницю техніки.

Полум’я вдалося локалізувати через півтори години після повідомлення, а ліквідація тривала до 6.46 включно. Загалом пожежу гасили майже сім годин.

Рятувальники виявили тіло чоловіка, який був охоронцем однієї з будівель. На жаль, він загинув. За попередніми даними, вогонь знищив деревообробний цех, корівник та майно всередині приміщень.

Наразі фахівці з’ясовують причину загорання, збитки встановлюють, на місці події працюють правоохоронці.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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