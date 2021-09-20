Тимур Бекмансуров: что известно о студенте, который мог устроить стрельбу в Перми

20 сентября в Пермском университете в России произошла стрельба. По предварительной информации, устроил ее Тимур Бекмансуров.

Во время задержания стрелка ранили, поскольку он оказал сопротивление, в результате чего тот и умер.

Российские СМИ со ссылкой на страницу Бекмансурова в соцсети ВКонтакте сообщают. что ему было 18 лет. В Следственном комитете РФ также подтвердили, что нападавший был студентом такого возраста.

На странице также отмечалось, что Бекмансуров учился в школе № 32 с 2004 года.

20 сентября он опубликовал в соцсети манифест, где рассказал о своих мотивах нападения на Пермский государственный университет.

— Произошедшее не является терактом (по крайней мере с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиознен и аполитичнен. Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно, — писал он.

Также он отмечал, что думал об этом давно и с 10 класса начал откладывать деньги, чтобы купить оружие. Сейчас администрация ВКонтакте этот манифест удалила, а также заблокировала страницу подозреваемого в стрельбе.

СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что стрелок был вооружен турецким гладкоствольным ружьем Huglu Atrox T pump synthetic 12×76 510мм. В среднем его цена не превышает 22 тыс. рублей. Между тем в Росгвардии отметили, что оружием он владел на законных основаниях.

Российские издания со ссылкой на собственные источники в Министерстве здравоохранения сообщают, что студент в общем порядке прошел медобследование, в частности психиатра и нарколога, и получил положительное заключение на приобретение охотничьего ружья.

Стрельба в городе Пермь в России произошла утром 20 сентября. Неизвестный открыл огонь в государственном университете.

Министерство здравоохранения подтвердило гибель восьми человек. Кроме того, в результате стрельбы в Перми пострадали 24 человека, 19 из них получили огнестрельные ранения. Сейчас им оказывают помощь медики.

Злоумышленника, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, задержали. Он оказывал сопротивление, поэтому в него стреляли. В результате полученных травм нападающий умер.

Фото: Baza