В результате стрельбы в российском городе Пермь возросло число жертв. По данным Следственного комитета Российской Федерации, погибли восемь человек. Ранее сообщалось о пяти жертвах и шестерых раненых.

Министерство здравоохранения также подтвердило гибель восьми человек. В результате стрельбы в Перми пострадали 24 человека, 19 из них получили огнестрельные ранения. Сейчас им оказывают помощь медики.

Злоумышленника, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, задержали. Он сопротивлялся правоохранителями, поэтому в него стреляли. В результате полученных травм нападающий умер.

О стрельбе в университете города Пермь стало известно утром 20 сентября. Мужчина в черной одежде подошел к зданию учреждения и открыл огонь у входа.

Напуганные студенты выпрыгивали из окон Пермского государственного университета, чтобы спастись. Другие же строили баррикады в помещениях учреждения.

Правоохранители открыли уголовное производство об убийстве двух и более лиц по факту стрельбы. Следователи подтвердили, что нападавший был студентом университета, однако его имя не назвали.

По данным СМИ, стрелка зовут Тимур Бекмансуров. Журналисты нашли его вероятную страницу в соцсети ВКонтакте, где он писал о намерении совершить преступление. Подробности и видео стрельбы в Перми смотрите в материале.