Тимур Бекмансуров: що відомо про студента, який міг влаштувати стрілянину в Пермі

20 вересня в Пермському університеті в Росії сталася стрілянина. За попередньою інформацією, влаштував її Тимур Бекмансуров.

Під час затримання стрільця поранили, оскільки він чинив опір. Унаслідок цього він помер.

Російські ЗМІ з посиланням на сторінку Бекмансурова у соцмережі ВКонтакті повідомляють. що йому було 18 років. У Слідчому комітеті РФ також підтвердили, що нападник був студентом такого віку.

На сторінці також зазначалося, що Бекмансуров навчався в школі № 32 з 2004 року.

20 вересня він опублікував у соцмережі маніфест, де розповів про свої мотиви нападу на Пермський державний університет.

– Те, що сталося, не є терактом (принаймні з юридичної точки зору). Я не перебував в екстремістських організаціях, був не релігійною людиною і аполітичним. Ніхто не знав про те, що я планував зробити, всі дії я проводив самостійно, – писав він.

Також він зазначав, що думав про це давно і з 10 класу почав відкладати гроші, щоб купити зброю. Наразі адміністрація ВКонтакте цей маніфест видалила, а також заблокувала сторінку підозрюваного у стрільбі.

ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що стрілець був озброєний турецькою гладкоствольною рушницею Huglu Atrox T pump synthetic 12×76 510мм. В середньому її ціна не перевищує 22 тис. рублів. Тим часом у Росгвардії зазначили, що зброєю він володів на законних підставах.

Російські видання з посиланням на власні джерела у Міністерстві охорони здоров’я повідомляють, що студент в загальному порядку пройшов медобстеження, зокрема психіатра та нарколога, і отримав позитивний висновок на придбання мисливської рушниці.

Стрілянина у місті Перм у Росії сталася вранці 20 вересня. Невідомий відкрив вогонь у державному університеті.

Міністерство охорони здоров’я підтвердило смерть восьми осіб. Крім того, внаслідок стрільби у Пермі постраждало 24 людини, 19 з них зазнали вогнепальних поранень. Наразі їм надають допомогу медики.

Зловмисника, який влаштував стрілянину в Пермському державному університеті, затримали. Він чинив опір правоохоронцям, тому в нього стріляли. Внаслідок отриманих травм нападник помер.

Фото: Baza