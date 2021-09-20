В Днепропетровской области задержали преступную группу, которая для работы на своих полях — это 500 га земли в Петриковском и Магдалиновском районах — вербовала людей из всех областей, заманивая пристойной зарплатой. У них забирали документы, селили в бараках, а платили только часть обещанного.

Сотрудники миграционной полиции в ходе спецоперации освободили из трудового рабства 60 человек.

За торговлю людьми (ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины) полицейские задержали трех так называемых фермеров — 64, 50 и 40 лет. В их домах, в офисах и в автомобилях прошли обыски при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

У них изъяли оружие, патроны, паспорта рабочих, документацию, банковские карточки, деньги и три машины.

Относительно подозреваемых также открыто уголовное производство по факту хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения — ч. 1 ст. 263 УКУ.

На Днепропетровщине так называемые фермеры держали в трудовом рабстве 60 человек / 5 фотографий

Сейчас правоохранители разыскивают еще двух фигурантов, причастных к торговле людьми.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.