У Дніпропетровській області затримали злочинну групу, яка для роботи на своїх полях – це 500 га землі у Петриківському та Магдалинівському районах – вербувала людей з усіх областей, заманюючи пристойною зарплатою. У них забирали документи, селили в бараках, а платили лише частину обіцяного.

Співробітники міграційної поліції під час спецоперації звільнили з трудового рабства 60 осіб.

За торгівлю людьми (ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України) поліцейські затримали трьох так званих фермерів – 64, 50 та 40 років. У їхніх помешканнях, в офісах та в автомобілях відбулися обшуки за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

У них вилучили зброю, набої, паспорти робітників, документацію, банківські картки, гроші та три машини.

Щодо підозрюваних також відкрито кримінальне провадження за фактом зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу – ч. 1 ст. 263 ККУ.

На Дніпропетровщині так звані фермери тримали у трудовому рабстві 60 людей / 5 фотографий

Наразі правоохоронці розшукують ще двох фігурантів, причетних до торгівлі людьми.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.