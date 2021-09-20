Внаслідок стрілянини у російському місті Перм зросла кількість жертв. За даними Слідчого комітету Російської Федерації, загинуло вісім осіб.

Міністерство охорони здоров’я також підтвердило смерть восьми осіб. Внаслідок стрілянини у Пермі постраждало 24 людини, 19 з них зазнали вогнепальних поранень. Наразі їм надають допомогу медики.

Зловмисника, який влаштував стрілянину у Пермському державному університеті, затримали. Він чинив опір правоохоронцям, тому в нього стріляли. Внаслідок отриманих травм нападник помер.

Про стрілянину в університеті міста Перм стало відомо вранці 20 вересня. Чоловік у чорному одязі підійшов до будівлі закладу і відкрив вогонь біля входу.

Налякані студенти вистрибували з вікон Пермського державного університету, щоб врятуватися. Інші ж будували барикади у приміщеннях закладу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження про вбивство двох і більше осіб за фактом стрілянини. Слідчі підтвердили, що нападник був студентом університету, однак його ім’я не назвали.

За даними ЗМІ, стрільця звуть Тимур Бекмансуров. Журналісти знайшли його ймовірну сторінку у соцмережі ВКонтакте, де він писав про намір здійснити злочин. Подробиці та відео стрілянини у Пермі дивіться у матеріалі.