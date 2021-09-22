В Гидропарке произошел пожар на лодочной станции: погиб человек

В столичном Гидропарке в среду, 22 сентября, произошло возгорание на территории лодочной станции.

В результате пожара погиб один человек, сообщила пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, около 16.00 загорелся металлический вагончик, который находился на территории объекта.

На месте происшествия работали спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части, которым удалось полностью ликвидировать возгорание примерно в 17.05.

Для тушения пожара было привлечено две единицы основной пожарно-спасательной техники и десять человек личного состава.

Причина пожара, а также обстоятельства смерти человека устанавливаются правоохранительными органами.