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Дмитро Кудрявцев |

В Гидропарке произошел пожар на лодочной станции: погиб человек

Пожар на Гидропарке

В столичном Гидропарке в среду, 22 сентября, произошло возгорание на территории лодочной станции.

В результате пожара погиб один человек, сообщила пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, около 16.00 загорелся металлический вагончик, который находился на территории объекта.

На месте происшествия работали спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части, которым удалось полностью ликвидировать возгорание примерно в 17.05.

Для тушения пожара было привлечено две единицы основной пожарно-спасательной техники и десять человек личного состава.

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Причина пожара, а также обстоятельства смерти человека устанавливаются правоохранительными органами.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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