У Гідропарку сталася пожежа на човновій станції: загинула людина

У столичному Гідропарку в середу, 22 вересня, сталося займання на території човнової станції.

Під час пожежі загинула одна особа, повідомила прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, близько 16.00 загорівся металевий вагончик, який знаходився на території об’єкта.

На місці події працювали рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини, яким вдалося повністю ліквідувати загоряння приблизно о 17.05.

Для гасіння пожежі було залучено дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та десять чоловік особового складу.

Причина пожежі, а також обставини смерті людини встановлюються правоохоронними органами.