У Гідропарку сталася пожежа на човновій станції: загинула людина

У столичному Гідропарку в середу, 22 вересня, сталося займання на території човнової станції.
Під час пожежі загинула одна особа, повідомила прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За попередньою інформацією, близько 16.00 загорівся металевий вагончик, який знаходився на території об’єкта.
На місці події працювали рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини, яким вдалося повністю ліквідувати загоряння приблизно о 17.05.
Для гасіння пожежі було залучено дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та десять чоловік особового складу.
Причина пожежі, а також обставини смерті людини встановлюються правоохоронними органами.