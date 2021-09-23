В школе в Черниговской области обрушился потолок: фото

В одной из гимназий города Новгород-Северский обрушилась часть потолка прямо над партами, за которыми сидят школьники. К счастью, в результате этого дети не пострадали, поскольку это произошло во время перерыва.

Однако родители выразили обеспокоенность этой ситуацией. Об этом сообщила Новгород-Северская городская территориальная община на своей странице в социальной сети Facebook.

Директор учебного заведения предоставила акты о проверках комиссии относительно состояния здания гимназии. Оказалось, что потолок обрушился уже в третий раз.

По данным общины, администрация гимназии не обращалась с официальными заявлениями о необходимости ремонта потолка в помещениях учебного заведения. Однако присылали ходатайство относительно капитального ремонта пола в некоторых кабинетах.

— Печально, что о таком состоянии потолка в некоторых кабинетах гимназии в отделе образования, молодежи и спорта узнают не в начале летних каникул, когда еще не начались занятия, а сейчас, — отметили в территориальной общине.

После обвала потолка комиссия со специалистами обследовали место происшествия и выяснили все обстоятельства ситуации. По результатам проверки планируют провести ремонтные работы.

Фото: Новгород-Северская городская ТО