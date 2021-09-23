У школі в Чернігівській області обвалилася стеля: фото

В одній з гімназій міста Новгород-Сіверський обвалилася частина стелі прямо над партами, за якими сидять школярі. На щастя, унаслідок цього діти не постраждали, оскільки це сталося під час перерви.

Проте батьки висловили занепокоєння цією ситуацією. Про це повідомила Новгород-Сіверська міська територіальна громада на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Директор навчального закладу надала акти про перевірки комісії щодо стану будівлі гімназії. Виявилося, що стеля обвалилася вже втретє.

За даними громади, адміністрація гімназії не зверталася з офіційними зверненнями щодо необхідності ремонту стелі у приміщеннях навчального закладу. Проте надсилали клопотання щодо капітального ремонту підлоги в деяких кабінетах.

– Прикро, що про такий стан стелі у деяких кабінетах гімназії у відділі освіти, молоді та спорту дізнаються не на початку літніх канікул, коли ще не почалися заняття, а зараз, – зазначили у територіальній громаді.

Після обвалу стелі комісія з фахівцями обстежили місце події та з’ясували всі обставини ситуації. За результатами перевірки планують провести ремонтні роботи.

Фото: Новгород-Сіверська міська ТГ