Главу Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, которого нашли повешенным 3 августа, похоронили в Киеве.

На непубличных похоронах присутствовали только близкие Виталия.

Позже на майдане Независимости состоялась акция памяти Шишова.

В Киеве похоронили главу Белорусского дома в Украине Виталия Шишова / 3 фотографии

В организации отметили, что в следующее воскресенье, 3 октября, планируется служба в одном из соборов Киева, куда каждый может прийти и попрощаться с активистом.

Смерть Виталия Шишова

3 августа в Киеве под посольством Беларуси прошла акция памяти погибшего Виталия Шишова. Главу Белорусского дома в Украине в тот день нашли мертвым его друзья в одном из столичных парков.

По данным следствия, Шишов пошел утром 2 августа на прогулку, с которой не вернулся домой. Его девушка Божена Жолудь сообщила об исчезновении в полицию.

Друзья Виталия рассказали, что он замечал слежку за собой. В полиции рассматривают две основные версии дела — самоубийство и убийство, замаскированное под самоубийство.

Виталий Шишов — глава Белорусского дома в Украине. Организация помогала всем пострадавшим от режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Источник: Белорусский дом в Украине

Фото: Белорусский дом в Украине