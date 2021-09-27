Главу Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, якого знайшли повішеним 3 серпня, поховали у Києві.

На непублічному похороні були присутні лише близькі Віталія.

Пізніше на майдані Незалежності відбулася акція пам’яті Шишова.

В Києві поховали главу Білоруського дому в Україні Віталія Шишова / 3 фотографии

В організації зазначили, що наступної неділі, 3 жовтня, планується служба в одному з соборів Києва, куди будь-хто може прийти і попрощатися з активістом.

Смерть Віталія Шишова

3 серпня у Києві під посольством Білорусі відбулася акція пам’яті загиблого Віталія Шишова. Очільника Білоруського дому в Україні того дня знайшли мертвим його друзі в одному зі столичних парків.

За даними слідства, Шишов пішов вранці 2 серпня на прогулянку, з якої не повернувся додому. Його дівчина Божена Жолудь повідомила про зникнення в поліцію.

Друзі Віталія розповіли, що він помічав стеження за собою. У поліції розглядають дві основні версії справи – самогубство та вбивство, замасковане під самогубство.

Віталій Шишов – глава Білоруського дому в Україні. Організація допомагала всім постраждалим від режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело: Білоруський дім в Україні

Фото: Білоруський дім в Україні