Примерно в 7.40 сегодня, 3 августа, нашли тело трагически погибшего Виталия Шишова — лидера ОО Белорусский дом в Украине.

Сейчас полиция изымает все записи с камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей. Правоохранители отрабатывают все версии трагедии.

Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко на пресс-конференции в Киеве. По его словам, возле тела Шишова нашли мобильный телефон.

Он отметил, что на теле погибшего имеются ссадины, содрана кожа на носу, левом колене и груди, небольшая стертость верхней губы. Это характерно для единоразового падения, говорят эксперты.

Сейчас у Нацполиции нет информации, была ли слежка за Шишовым. Рассматривают две основные версии — самоубийство и умышленное убийство, замаскированное под самоубийство.

Правоохранители проверили все обращения Шишова, которые, возможно, могли бы дойти до полиции. По словам Клименко, таких обращений не было — ни в прошлом, ни в этом году. Председатель Нацполиции сообщил, что если в ходе досудебного расследования получат дополнительную информацию, тогда ее в срочном порядке передадут соответствующим службам.

По словам Клименко, на одном из пеньков возле места, где обнаружили тело погибшего, нашли след ноги. Специалисты выясняют, кто именно мог его оставить.

Председатель Нацполиции отметил, что высота одного пенька — 60 см, второго и третьего (расположенных рядом) — по 50 см, а рост погибшего — 185 см. Веревка, которую обнаружили на месте, была составлена в четыре слоя. Другие подробности смогут объявить только после проведения необходимых экспертиз.

Что известно о Виталии Шишове

Виталий Шишов — лидер ОО Белорусский дом в Украине. Организация занималась предоставлением правовой и другой помощи гражданам Беларуси, которые искали жилье или работу на территории нашего государства.

Вчера, 2 августа, утром 26-летний Шишов ушел из дома на улицу — этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в доме. О его исчезновении в полицию сообщила девушка погибшего.

Сегодня, 3 августа, Виталия Шишова обнаружили мертвым в одном из парков Киева. По словам друга погибшего, который обнаружил тело Виталия, у него был сломан нос.