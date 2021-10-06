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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Студент-иностранец медуниверситета в Черновцах умер посреди улицы

швидка допомога

В Черновцах вечером 5 октября у общежития нашли тело 21-летнего парня.

Об этом в главное управление Национальной полиции в Черновицкой области сообщил диспетчер экстренной медицинской помощи.

На теле, по его словам, не было видимых признаков насильственной смерти.

Вскоре удалось установить личность умершего парня — это студент из Индии 2000 года рождения.

Он учился в Буковинском государственном медицинском университете, а умер на улице недалеко от общежития, в котором проживал.

Спикер областной полиции Каролина Марышевой сказала, что сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, а причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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Источник: УНИАН

Фото: УНИАН

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