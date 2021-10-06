Студент-іноземець медуніверситету у Чернівцях помер посеред вулиці

У Чернівцях ввечері 5 жовтня поблизу гуртожитку знайшли тіло 21-річного хлопця.

Про це у головне управління Національної поліції в Чернівецькій області повідомив диспетчер екстреної медичної допомоги.

На тілі, за його словами, не було видимих ознак насильницької смерті.

Згодом вдалося встановити особу померлого хлопця – це студент з Індії 2000 року народження.

Він навчався у Буковинському державному медичному університеті, а помер на вулиці неподалік гуртожитку, в якому мешкав.

Речниця обласної поліції Кароліна Маришева сказала, що нині встановлюються усі обставини трагедії, а причина смерті буде відома після проведення судово-медичної експертизи.