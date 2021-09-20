В Запорожье умер 14-летний школьник, который в начале сентября пережил клиническую смерть на уроке. Об этом сообщила его мать.
Тогда после остановки сердца в школе медики спасли жизнь Ивана. После этого он лежал в больнице. Сердце 14-летнего школьника остановилось в воскресенье, 19 сентября.
— Сегодня Ванечка стал ангелом и ушел от нас. Он очень устал, его сердце остановилось, — написала мать погибшего.
Прощание с Иваном состоится в среду, 22 сентября, в Кафедральном соборе Святой Троицы на улице Культурной, 101а в 12.00.
О том, что школьник пережил клиническую смерть на занятии, стало известно 3 сентября. Тогда парня спасли две бригады скорой помощи. Его госпитализировали в медицинское учреждение с хорошим прогнозом.
Известно, что Иван учился в Запорожской гимназии № 8.
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Фото: Milena Chekulaeva
Источник: Milena Chekulaeva