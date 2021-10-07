По ее словам, в Макеевской колонии №32 и Снежнянской исправительной колонии №127 заключенных постоянно запугивают и требуют деньги. Администрация устанавливает на каждого сумму денег, которую нужно ежемесячно отдавать.

Тех, кто отказывается платить, переводят в барак, не приспособленный для проживания. В таком бараке частично нет дверей и окон, нет централизованного отопления, водоснабжения и канализации.

— В осенне-зимний период заложники остаются практически на улице при том, что их здоровье подорвано пытками и голодом. Они имеют тяжелые хронические заболевания: диабет, болезни сердца и нервной системы, — добавила омбудсмен.

Кроме того, в течение дня больным заключенным запрещают прилечь на кровать. За нарушение режима их переводят в карцер.

Им также не оказывают медпомощь, а переданные родственниками лекарства не доходят из-за того, что их ворует администрация.

Денисова указала, что это является прямым нарушением гарантированных норм ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных экономическим и социальным Советом ООН.

Она обратилась к председателю Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильде Богнер и главе делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт относительно проведения мониторинговых визитов в эти учреждения.

Омбудсмен также призвала представителя ОБСЕ в гуманитарной подгруппе в Трехсторонней контактной группе Шарлотту Реландер отреагировать на эти случаи.