Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про жахливі умови в місцях позбавлення волі на окупованому Донбасі, де незаконно утримують українців.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

За її словами, в Макіївській колонії №32 та Сніжнянській виправній колонії №127 в’язнів постійно залякують і вимагають гроші. Адміністрація встановлює на кожного суму грошей, яку потрібно щомісяця віддавати.

Тих, хто відмовляється платити, переводять в барак, не пристосований для проживання. В такому бараці частково немає дверей і вікон, немає централізованого опалення, водопостачання та каналізації.

– В осінньо-зимовий період заручники залишаються практично на вулиці при тому, що їх здоров’я підірване тортурами та голодом. Вони мають важкі хронічні захворювання: діабет, хвороби серця і нервової системи, – додала омбудсмен.

Крім того, протягом дня хворим ув’язненим забороняють прилягти на ліжко. За порушення режиму їх переводять в карцер.

Їм теж не надають медичної допомоги, а передані родичами ліки не доходять через те, що їх краде адміністрація.

Денісова вказала, що це є прямим порушенням гарантованих норм ст. 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод та пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених економічною і соціальною Радою ООН.

Вона звернулася до голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильди Богнер і голови делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллетт щодо проведення моніторингових візитів у ці установи.

Омбудсмен також закликала представника ОБСЄ в гуманітарній підгрупі в Тристоронньої контактній групі Шарлотту Реландер відреагувати на ці випадки.