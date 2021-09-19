Нужно быть толерантными: Денисова обратилась к украинцам из-за Марша равенства

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека призвала граждан страны быть толерантными по отношению к ЛГБТ-сообществу.

Соответствующее заявление она сделала перед Маршем равенства, который прошел в украинской столице 19 сентября.

— Конституция Украины провозгласила всех людей равными в своих правах от рождения, независимо от каких-либо признаков, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, – сказала Денисова.

Обмудсмен призвала украинцев воздержаться от какой-либо дискриминации. Более того, Денисова потребовала от полиции и местных властей обезопасить участников Марша равенства.

Напомним, Марш равности в Киеве состоялся днем, 19 сентября. Организаторы ожидали, что на мероприятие придут порядка 10 тысяч человек.

Участников ЛГБТ-прайда охраняли полиция, кинологи и взрывотехники. Также из-за мероприятия были перекрыты станции метро Площадь Льва Толстого, Дворец Спорта и Театральная.

С самого утра возле Красного корпуса Киевского университета имени Тараса Шевченко собрались противники KyivPride, чтобы выразить протест против пропаганды гомосексуализма.

Источник: Facebook Людмилы Денисовой