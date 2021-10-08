Начальник полиции Киева Иван Выговский на брифинге рассказал все, что удалось установить о смерти народного депутата Антона Полякова.

По его словам, вечером 7 октября Поляков вместе со знакомым употреблял алкоголь в одном из развлекательных заведений Киева. Когда товарищ предложил отвезти его домой, тот отказался из-за ссоры с сожительницей.

Поэтому они еще где-то 1,5 часа катались по столице, а потом знакомый пересадил его на такси.

Вскоре патрульная полиция остановила авто за нарушение правил дорожного движения – пересечение двойной сплошной разметки. Во время проверки такси правоохранители заметили на заднем сиденье нардепа в бессознательном состоянии.

— Таксист сообщил, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения, и ему стало плохо. Полицейские сразу вызвали скорую. Реанимационные мероприятия врачей не спасли пострадавшего — он скончался на месте, – уточнил главный столичный полицейский.

Выговский напомнил, что открыто производство по статье Умышленное убийство, но с пометкой Естественная смерть.

В его крови обнаружено около 1 промилле алкоголя.

По предварительным выводам врачей, причиной смерти Антона Полякова стала острая коронарная недостаточность, острое ишемическое заболевание сердца.

Народного депутата в бессознательном состоянии обнаружили в ночь на 8 октября в столичном такси полицейские, остановившие авто за нарушение ПДД.