Ночью 8 октября в Киеве умер Антон Поляков — народный депутат от фракции За будущее. Ему было всего 33 года.

Как сообщают правоохранители, Антону Полякову стало плохо в автомобиле такси — медикам не удалось его реанимировать.

Факты ICTV собрали все известные в настоящее время факты о смерти депутата.

Нардеп Антон Поляков умер: что известно

Обстоятельства смерти Антона Полякова

Антону Полякову стало плохо в салоне автомобиля такси. Авто с Поляковым нарушило правила дорожного движения, из-за чего его остановили патрульные. Полицейские обнаружили Полякова без сознания — он не дышал, пульс отсутствовал.

Они сразу вызвали скорую помощь и дополнительный экипаж. Правоохранители достали нардепа из авто и самостоятельно пытались реанимировать.

Затем спасать 33-летнего политика начали медики, но безрезультатно.

Водитель такси рассказал, что подобрал депутата на остановке в Днепровском районе Киева. По дороге его тошнило и стало плохо.

Галина Янченко, депутат от партии Слуга народа, также отметила, что у Полякова были конвульсии. Такую информацию ей озвучили в полиции.

По данным Янченко, на момент остановки авто Поляков был еще жив, но в очень тяжелом состоянии. Нагрудные камеры патрульных все зафиксировали.

Как квалифицировала дело полиция

Полиция начала производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой Естественная смерть.

Сейчас следственные действия по делу продолжаются. По данным полиции, все вещи, включая документы и деньги, остались при погибшем. Его автомобиль осмотрели и забрали, а водителя такси опрашивают следователи.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отреагировала на событие и заверила, что правоохранители “быстро и объективно найдут истину”.

Причина смерти Полякова

Как только медики констатировали смерть Антона Полякова, его тело направили на экспертизу.

Вскрытие показало, что причина смерти депутата Полякова — острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца.

Реакция коллег

Народные депутаты выражают печаль и сочувствие из-за преждевременной смерти коллеги. Пленарное заседание Рады началось с минуты молчания для почтения памяти Антона Полякова.

— Выражаем искренние соболезнования родным и близким Антона Эдуардовича и просим почтить память нашего коллеги минутой молчания, — заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Одним из первых о смерти Полякова сообщил экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

— Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным, — написал он.

Сопредседатель депутатской группы За будущее Тарас Батенко назвал день смерти Полякова черной пятницей. Он отметил, что Поляков был правдивым, честным и порядочным, а его смерть — это цена украинской политики.

Людмила Буймистер из фракции Слуга народа сказала, что смерть Полякова — это “огромная трагедия” и призвала не спекулировать на этой теме.

Алексей Гончаренко от Европейской солидарности отметил, что еще накануне видел депутата.

— Сочувствие всем родным и близким. Еще вчера видел Антона. Не могу в это поверить.

Биография Антона Полякова

Антон Поляков родился в ноябре 1987 года в городе Чернигов. В 2019 году он стал депутатом от Слуги народа, но ненадолго. Через несколько месяцев его исключили.

Некоторое время Поляков был беспартийным, а в 2020 году присоединился к депутатской группе За будущее.

Осенью 2020 года депутат был кандидатом на должность мэра Чернигова, но ему отдали голоса лишь 4,3% избирателей.

Антон Поляков был женат и вместе с женой воспитывал двух дочерей. Одна из них в этом году пошла в первый класс.

Более подробную биографию Антона Полякова читайте на Фактах ICTV.

Фото: УНИАН, Антон Поляков