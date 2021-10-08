Ночью 8 октября в Киеве умер Антон Поляков — народный депутат от фракции За будущее. Ему было всего 33 года.
Как сообщают правоохранители, Антону Полякову стало плохо в автомобиле такси — медикам не удалось его реанимировать.
Факты ICTV собрали все известные в настоящее время факты о смерти депутата.
Нардеп Антон Поляков умер: что известно
Обстоятельства смерти Антона Полякова
Антону Полякову стало плохо в салоне автомобиля такси. Авто с Поляковым нарушило правила дорожного движения, из-за чего его остановили патрульные. Полицейские обнаружили Полякова без сознания — он не дышал, пульс отсутствовал.
Они сразу вызвали скорую помощь и дополнительный экипаж. Правоохранители достали нардепа из авто и самостоятельно пытались реанимировать.
Затем спасать 33-летнего политика начали медики, но безрезультатно.
Водитель такси рассказал, что подобрал депутата на остановке в Днепровском районе Киева. По дороге его тошнило и стало плохо.
Галина Янченко, депутат от партии Слуга народа, также отметила, что у Полякова были конвульсии. Такую информацию ей озвучили в полиции.
По данным Янченко, на момент остановки авто Поляков был еще жив, но в очень тяжелом состоянии. Нагрудные камеры патрульных все зафиксировали.
Как квалифицировала дело полиция
Полиция начала производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой Естественная смерть.
Сейчас следственные действия по делу продолжаются. По данным полиции, все вещи, включая документы и деньги, остались при погибшем. Его автомобиль осмотрели и забрали, а водителя такси опрашивают следователи.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отреагировала на событие и заверила, что правоохранители “быстро и объективно найдут истину”.
Причина смерти Полякова
Как только медики констатировали смерть Антона Полякова, его тело направили на экспертизу.
Вскрытие показало, что причина смерти депутата Полякова — острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца.
Реакция коллег
Народные депутаты выражают печаль и сочувствие из-за преждевременной смерти коллеги. Пленарное заседание Рады началось с минуты молчания для почтения памяти Антона Полякова.
— Выражаем искренние соболезнования родным и близким Антона Эдуардовича и просим почтить память нашего коллеги минутой молчания, — заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.
Одним из первых о смерти Полякова сообщил экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
— Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным, — написал он.
Сопредседатель депутатской группы За будущее Тарас Батенко назвал день смерти Полякова черной пятницей. Он отметил, что Поляков был правдивым, честным и порядочным, а его смерть — это цена украинской политики.
Людмила Буймистер из фракции Слуга народа сказала, что смерть Полякова — это “огромная трагедия” и призвала не спекулировать на этой теме.
Алексей Гончаренко от Европейской солидарности отметил, что еще накануне видел депутата.
— Сочувствие всем родным и близким. Еще вчера видел Антона. Не могу в это поверить.
Биография Антона Полякова
Антон Поляков родился в ноябре 1987 года в городе Чернигов. В 2019 году он стал депутатом от Слуги народа, но ненадолго. Через несколько месяцев его исключили.
Некоторое время Поляков был беспартийным, а в 2020 году присоединился к депутатской группе За будущее.
Осенью 2020 года депутат был кандидатом на должность мэра Чернигова, но ему отдали голоса лишь 4,3% избирателей.
Антон Поляков был женат и вместе с женой воспитывал двух дочерей. Одна из них в этом году пошла в первый класс.
Более подробную биографию Антона Полякова читайте на Фактах ICTV.
Фото: УНИАН, Антон Поляков