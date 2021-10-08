Начальник поліції Києва Іван Вигівський на брифінгу розповів усе, що вдалося встановити про смерть народного депутата Антона Полякова.

За його словами, ввечері 7 жовтня Поляков разом зі знайомим вживав алкоголь в одному з розважальних закладів Києва. Коли товариш запропонував відвезти його додому, той відмовився через сварку зі співмешканкою.

Тому вони ще десь 1,5 години каталися столицею, а потім знайомий пересадив його на таксі.

Згодом патрульна поліція зупинила авто через порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної суцільної розмітки. Під час перевірки таксі правоохоронці помітили на задньому сидінні непритомного нардепа.

– Таксист повідомив, що пасажир перебував у стані алкогольного сп’яніння, і йому стало зле. Поліцейські відразу викликали швидку. Реанімаційні заходи лікарів не врятували потерпілого – він помер на місці, – уточнив головний столичний поліцейський.

Вигівський нагадав, що відкрито провадження за статтею Умисне вбивство, але з поміткою Природна смерть.