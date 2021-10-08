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Людмила Богданова |

Прокуратура озвучила причину смерти нардепа Полякова

Прокуратура озвучила причину смерти нардепа Полякова

В ночь на 8 октября умер депутат Антон Поляков. Киевская городская прокуратура назвала причину смерти нардепа Полякова.

Тело Полякова направили на судебно-медицинскую экспертизу. Вскрытие показало, что причина смерти депутата Антона Полякова — острая сердечная недостаточность.

— По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, Антона Полякова в бессознательном состоянии обнаружили на заднем сиденье автомобиля такси. Транспортное средство нарушило ПДД, из-за чего его остановили патрульные.

Водитель авто рассказал полиции, что подобрал Полякова на остановке, в пути его тошнило и стало плохо.

Антон Поляков умер в ночь на пятницу, 8 октября. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК с пометкой Естественная смерть.

Антону Полякову было 33 года, он родился в Чернигове. В 2019 году Поляков стал народным депутатом от Слуги народа, но ненадолго. Через несколько месяцев его исключили, причина — неголосование за законы, которые поддерживает фракция.

В 2020 году Поляков стал членом политической силы За будущее.

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Источник: Прокуратура Киева

Фото: УНИАН

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