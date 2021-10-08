Сегодня стало известно о смерти народного депутата Антона Полякова, представляющего парламентскую фракцию За будущее. По данным полиции, Полякову стало плохо в такси в Киеве, его пытались реанимировать врачи скорой, но не удалось.

Что известно о жизни и политической карьере Антона Полякова — читайте в нашем материале.

Полякову было неполных 34 года. Он родился 11 ноября 1987 года в Чернигове.

В 2004 году он окончил Черниговский коллегиум №1, а в 2020 году — Киевский университет рыночных отношений по специальности Право. Также проходил срочную службу во Внутренних войсках МВД Украины в Одессе.

В 2010 году он открыл магазин по продаже напольных покритий.

Возглавлял общественную организацию Украинский центр противодействия преступности и коррупции, был участником Черниговского молодежного городского совета. Также с общественными активистами инициировал создание Черниговского Молодежного Бизнес Клуба.

На внеочередных выборах в парламент в июле 2019 года он победил в своем округе №206 в Черниговской области и стал нардепом от Слуги народа. Его основным соперником на округе был скандальный нардеп и бизнесмен Максим Микитась. По итогам голосования Поляков набрал 33,15% (20 831) голосов избирателей, а Микитась — 22,23%, или 13971 голос.

В Верховной Раде он недолго был членом фракции Слуга народа. 15 ноября 2019 года Полякова и Анну Скороход исключили из фракции. Причиной стало неголосование за законопроекты, по которым было общее решение фракции.

В конце июня 2020 года Поляков вступил в депутатскую группу За будущее. Во время местных выборов 2020 года Поляков объявил о желании баллотироваться на должность мэра Чернигова от партии За будущее.

Также известно, что Поляков подал более 6 тыс. поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков. Вообще к законопроекту подали рекордное количество поправок — более 16 тыс.

В сентябре 2020 года на Полякова напали возле кафе Джаз в Шевченковском районе столицы. Двое мужчин подрались с нардепом. Полякову оказали медицинскую помощь на месте.

После драки злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле Toyota. Позже их задержали.