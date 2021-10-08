Вечером и в ночь перед смертью народный депутат Антон Поляков находился с Русланом Джебулатовим, но его не задерживали, а пригласили для разговора в качестве свидетеля.

Об этом на брифинге сообщил начальник полиции Киева Иван Выговский.

— Руслана Джебулатова не задержали, его пригласили. Это человек, с которым Поляков находился в ночь перед смертью, — сказал начальник полиции столицы.

Он отметил, что никого в этом деле не задерживали, потому что пока нет оснований.

Более того, по его словам, Руслан Джамбулатов не состоит в санкционных списках, о чем ранее сообщали СМИ.

— Это человек с такой же фамилией, но он не находится в санкционных списках. Это — не он, он — гражданин Украины, — отметил Выговский.

33-летний народный депутат Антон Поляков умер в машине такси в ночь на 8 октября в Киеве. Его в бессознательном состоянии обнаружили на заднем сиденье полицейские, остановившие авто за нарушение ПДД.

Вскрытие показало, что причиной смерти Полякова стала острая сердечная недостаточность.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УКУ — Умышленное убийство с пометкой Естественная смерть.