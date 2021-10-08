Ввечері та в ніч перед смертю народний депутат Антон Поляков перебував з Русланом Джебулатовим, але його не затримували, а запросили для розмови як свідка.

Про це на брифінгу повідомив начальник поліції Києва Іван Вигівський.

– Руслана Джебулатова не затримали, його запросили. Це людина, з якою Поляков перебував у ніч перед смертю, – сказав начальник поліції столиці.

Він наголосив, що нікого у цій справі не затримували, тому що поки немає підстав.

Більше того, за його словами, Руслан Джамбулатов не перебуває у санкційних списках, про що раніше повідомляли ЗМІ.

– Це особа з таким самим прізвищем, але він не перебуває у санкційних списках. Це – не він, він – громадянин України, – наголосив Вигівський.

33-річний народний депутат Антон Поляков помер у машині таксі в ніч на 8 жовтня у Києві. Його у несвідомому стані виявили на задньому сидінні поліцейські, які зупинили авто за порушення ПДР.

Розтин показав, що причиною смерті Полякова стала гостра серцева недостатність.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з приміткою Природна смерть.