Народный депутат Галина Янченко заявила, что в крови нардепа Антона Полякова, который умер 8 октября, обнаружили алкоголь и метадон.

Об этом Галина Янченко написала на своей странице в социальной сети Facebook. По ее словам, это показала токсикология.

— Смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология, — отметила нардеп.

Что такое метадон

Метадон — наркотическое средство из группы опиоидов. Прием метадона грозит сильнейшим привыканием и передозировкой.

Изначально его применяли как обезболивающий препарат или терапию для избавления от зависимости тяжелыми наркотиками. Опиоид вызывает подавление нервной системы, эйфорию и галлюцинации.

Смерть Антона Полякова

В пятницу, 8 октября, стало известно, что в Киеве умер народный депутат Антон Поляков в возрасте 33 лет. По данным полиции, политику стало плохо в салоне такси.

Автомобиль, в котором находился Поляков, нарушил правила дорожного движения. Патрульные полицейские остановили транспортное средство.

Поляков был без сознания, у него отсутствовал пульс. Правоохранители вызвали скорую помощь и пытались реанимировать народного депутата.

После приезда скорой, Полякова пытались спасти медики, однако безрезультатно. По словам народного депутата Галины Янченко, во время остановки транспортного средства политик был еще жив, однако в тяжелом состоянии.