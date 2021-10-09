Народний депутат Галина Янченко заявила, що у крові нардепа Антона Полякова, який помер 8 жовтня, виявили алкоголь та метадон.

Про це Галина Янченко написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За її словами, це показала токсикологія.

– Смерть Антона Полякова настала унаслідок реакції алкоголю та метадону. За моєю інформацією, це показала токсикологія, – зазначила нардеп.

Що таке метадон

Метадон – наркотичний засіб з групи опіоїдів. Прийом метадону загрожує сильним звиканням та передозуванням.

Спочатку його застосовували як знеболювальний препарат або терапію для позбавлення від залежності важкими наркотиками. Опіоїд викликає пригнічення нервової системи, ейфорію та галюцинації.

Смерть Антона Полякова

У п’ятницю, 8 жовтня, стало відомо, що у Києві помер народний депутат Антон Поляков у віці 33 років. За даними поліції, політику стало погано у салоні таксі.

Автомобіль, в якому перебував Поляков, порушив правила дорожнього руху. Патрульні поліцейські зупинили транспортний засіб.

Поляков був без свідомості, у нього був відсутній пульс. Правоохоронці викликали швидку допомогу та намагалися реанімувати народного депутата.

Після прибуття швидкої, Полякова намагалися врятувати медики, проте безрезультатно. За словами народного депутата Галини Янченко, під час зупинки транспортного засобу політик був ще живий, однак у важкому стані.