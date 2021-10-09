В Польше девяти лицам предъявлено обвинение по делу о смерти во Вроцлаве 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко.

Полицейским, принимавшим участие в задержании и избиении украинца, грозит до 10 лет заключения, другим лицам — до пяти.

Трех сотрудников полиции подозревают в превышении служебных полномочий, издевательстве над задержанным и избиении с летальным исходом. Еще одного — в том, что он не пытался помешать физическому издевательству.

Двух работников вытрезвителя обвиняют в совместном с полицейскими издевательстве над задержанным и избиении со смертельным исходом. А врачу, которая дежурила в вытрезвителе, предъявлены обвинения в том, что она не должным образом следила за потерпевшим, чем поставила его под непосредственную угрозу смерти, а также в том, что не оценила состояние здоровья украинца после избиения.

Руководителя вытрезвителя и одну из сотрудниц этого учреждения обвиняют в препятствовании уголовному производству и подачи ложной информации в медицинской документации.

Прокуратура просит суд о временном аресте на три месяца двух полицейских. Для других подозреваемых просят избрать меру пресечения в виде надзора полиции, запрета выезжать за границу и залога имущества.

2 сентября стало известно о смерти Дмитрия Никифоренко. 25-летнего мужчину арестовали полицейские Вроцлава и применили к нему физическую силу, в результате чего он умер.

Украинец в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой на автобусе. Но водитель высадил его якобы из-за неадекватного поведения, вызвал медиков, которые передали парня полиции.

С видео на камерах наблюдения видно, как полицейский автомобиль прибыл в вытрезвитель в 22.19, но в здание украинца завели в 22.27. На его лице были заметны признаки применения перечного газа. В зале ожидания он плакал и корчился от боли.

Правоохранители применили к 25-летнему Дмитрию Никифоренко чрезмерную физическую силу. Его душили, били кулаками, ногами и дубинками.