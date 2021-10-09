У Польщі дев’ятьом особам висунули звинувачення у справі про смерть у Вроцлаві 25-річного громадянина України Дмитра Никифоренка.

Поліцейським, які брали участь у затриманні і побитті українця, загрожує до 10 років ув’язнення, іншим особам – до п’яти.

Трьох працівників поліції підозрюють у перевищенні службових повноважень, знущанні з затриманого і побитті з летальним наслідком. Ще одного – у тому, що він не намагався завадити фізичному знущанню.

Двох працівників витверезника звинувачують у спільному з поліцейськими знущанні з затриманого і побитті із смертельним наслідком. А лікарці, яка чергувала у витверезнику, висунули звинувачення у тому, що вона не належним чином наглядала за потерпілим, чим поставила його під безпосередню загрозу смерті, а також у тому, що не оцінила стан здоров’я українця після побиття.

Керівника витверезника та одну з працівниць цього закладу звинувачують у перешкоджанні кримінальному провадженню та подачі неправдивої інформації в медичній документації.

Прокуратура просить суд про тимчасовий арешт на три місяці двох поліцейських. Для інших підозрюваних просять обрати запобіжний захід у вигляді нагляду поліції, заборони виїжджати за кордон і застави майна.

2 вересня стало відомо про смерть Дмитра Никифоренка. 25-річного чоловіка заарештували поліцейські Вроцлава та застосували до нього фізичну силу, внаслідок чого він помер.

Українець у стані алкогольного сп’яніння повертався додому автобусом. Але водій висадив його начебто через неадекватну поведінку, викликав медиків, які передали хлопця поліції.

З відео на камерах спостереження видно, як поліцейський автомобіль прибув до витверезника о 22.19, але у будівлю українця завели о 22.27. На його обличчі були помітні ознаки застосування перцевого газу. У залі очікування він плакав і корчився від болю.

Правоохоронці застосували до 25-річного Дмитра Никифоренка надмірну фізичну силу. Його душили, били кулаками, ногами та кийками.