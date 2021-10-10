В Татарстане упал самолет L-410, на борту которого было 23 человека. По данным российских СМИ, перед авиакатастрофой экипаж перестал выходить на связь с диспетчером, судно пропало с радаров.

На месте аварии работают спасатели, правоохранители и медики. В ГУ МЧС России по Татарстану подтвердили факт авиакатастрофы, однако информацию о количестве пострадавших не прокомментировали.

СМИ сообщают, что по меньшей мере 16 людей погибли. Еще нескольким людям оказывают медицинскую помощь. Известно, что на борту судна находились 21 парашютист и два члена экипажа.

По предварительным данным, спасательные службы предполагают, что возможной причиной крушения мог стать перегруз. Однако точная причина неизвестна.

Утром в воскресенье, 10 октября, самолет вылетел из города Мензелинск. Вскоре экипаж судна перестал выходить на связь. После этого стало известно, что самолет упал в Мензелинском районе Татарстана.