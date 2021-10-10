У Татарстані впав літак L-410, на борту якого перебувало 23 людини. За даними російських ЗМІ, перед авіакатастрофою екіпаж перестав виходити на зв’язок з диспетчером, судно зникло з радарів.

На місці аварії працюють рятувальники, правоохоронці та медики. У ГУ МНС Татарстану підтвердили факт авіакатастрофи, проте інформацію про кількість постраждалих не прокоментували.

ЗМІ повідомляють, що загинуло щонайменше 16 людей. Ще деяких людям надають медичну допомогу. Відомо, що на борту судна перебували 21 парашутист та два члени екіпажу.

За попередніми даними, рятувальні служби припускають, що можливою причиною аварії могло стати перевантаження. Однак точна причина невідома.

Вранці у неділю, 10 жовтня, літак вилетів з міста Мензелінськ. Незабаром екіпаж судна перестав виходити на зв’язок. Після цього стало відомо, що літак впав у Мензелінському районі Татарстану.