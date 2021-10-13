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Факты / Происшествия
Абрамова Юлія |

В США почтальон расстрелял своих начальников

В США почтальон расстрелял своих начальников

В США в городе Мемфис (штат Теннесси) сотрудник почты открыл стрельбу, в ходе которой погибли три человека.

Нападающий застрелил своих начальников. О причинах стрельбы не сообщается. Сам стрелок также погиб. По данным ФБР, он покончил с собой.

Установлено, что помощник почтальона достал огнестрельное оружие из своей машины и вернулся в здание, застрелив своего менеджера и начальника, а затем застрелился сам.

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Ранее в том же штате в городе Кольервилль произошла стрельба в супермаркете. Мужчина зашел в магазин и начал стрелять в посетителей. 13 человек были ранены, один человек от полученных травм погиб.

Стрелок нанес сам себе огнестрельное ранение и скончался на месте. У супермаркета, вероятно, стоял его автомобиль.

Правоохранители сообщили, что некоторые из 12 пострадавших получили очень серьезные травмы.

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Источник: The Washington Post

Фото: Depositphotos

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