В Хмельницком двое мужчин стреляли по прохожим из окна многоэтажки

Из окна одной из многоэтажек города Хмельницкий двое мужчин стреляли по прохожим из стартового пистолета.

Правоохранители немедленно прибыли на место происшествия и выяснили квартиру, из которой велся огонь, сообщили в пресс-службе местного ГУНП.

Злоумышленниками оказались двое мужчин – 22-ух и 27-ми лет, которые приехали в Хмельницкий на работу и снимали в городе жилье.

Правоохранители изъяли оружие у злоумышленников, их допрос – продолжается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.296 (Хулиганство) УК Украины.

Мужчинам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на четыре года.

Напомним, в начале сентября на Хмельнитчине мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из охотничьего ружья по своей матери и сестре.

Злоумышленник поругался с женой и переехал жить к своей матери, которую, однако, выгнал из дома после того, как выпил приличное количество алкоголя. 60-летняя женщина поехала ночевать к своей дочери, а когда они на утро вернулись за вещами – 31-летний мужчина снова был пьян.

Они попытались покинуть дом, однако злоумышленник достал ружье и совершил несколько выстрелов, ранив обоих потерпевших. Сейчас мужчина скрывается от правоохранительных органов.