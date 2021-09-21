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Дмитро Кудрявцев |

В Хмельницком двое мужчин стреляли по прохожим из окна многоэтажки

Стартовый пистолет

Из окна одной из многоэтажек города Хмельницкий двое мужчин стреляли по прохожим из стартового пистолета.

Правоохранители немедленно прибыли на место происшествия и выяснили квартиру, из которой велся огонь, сообщили в пресс-службе местного ГУНП.

Злоумышленниками оказались двое мужчин – 22-ух и 27-ми лет, которые приехали в Хмельницкий на работу и снимали в городе жилье.

Правоохранители изъяли оружие у злоумышленников, их допрос – продолжается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.296 (Хулиганство) УК Украины.

Мужчинам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на четыре года.

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Напомним, в начале сентября на Хмельнитчине мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из охотничьего ружья по своей матери и сестре.

Злоумышленник поругался с женой и переехал жить к своей матери, которую, однако, выгнал из дома после того, как выпил приличное количество алкоголя. 60-летняя женщина поехала ночевать к своей дочери, а когда они на утро вернулись за вещами – 31-летний мужчина снова был пьян.

Они попытались покинуть дом, однако злоумышленник достал ружье и совершил несколько выстрелов, ранив обоих потерпевших. Сейчас мужчина скрывается от правоохранительных органов.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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