В Париже россиянин устроил стрельбу на Елисейских полях, есть пострадавшие

Мужчина, подозреваемый в стрельбе по прохожих из отвесной винтовки на Елисейских полях в Париже, был арестован и взят под стражу в воскресенье, 19 сентября.

По данным BFMTV, он гражданин России 1988 года рождения.

В результате стрельбы четыре человека пострадали.