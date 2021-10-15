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Марія Степанюк |

На британского депутата Дэвида Эмесса напали с ножом в церкви — он умер в больнице

Девід Емесс

Британского депутата от правящей Консервативной партии Дэвида Эмесса несколько раз ранили ножом в собственном избирательном округе к востоку от Лондона.

69-летнего политика ранил неизвестный во время встречи в методистской церкви с избирателями. Инцидент произошел около полудня в пятницу, 15 октября.

Политика на вертолете экстренно доставили в больницу, но Емесс умер на операционном столе.

Полиция Эссекса заявила, что им поступило сообщение о ножевом ранении в районе Ли-он-Си. Нападающего задержали на месте происшествия. Впоследствии нашли нож, с которым он совершил нападение на политика.

Вестминстерский офис Эмесса подтвердил, что член парламента получил ножевые ранения.

Политики Британии шокированы инцидентом. Лидер главной оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер еще до известия о смерти Эмесса написал в Twitter:

— Ужасная и глубоко шокирующая новость. Думаю о Дэвиде, его семью и его сотрудников.

Что известно о Дэвиде Эмессе?

Дэвид Эмесс был депутатом от Сауенд-Уэста с 1997 года и впервые вошел в британский парламент в 1983 году от города Базилдон. Он был членом Консервативной партии.

Эмесс прославился как многолетний и активный евроскептик, ведь поддерживал Brexit с 2016 года.

По вероисповеданию был ревностным католиком, а по политическим взглядам — уверенный социальный консерватор. Он выступал против абортов и занимался вопросами защиты животных.

Убийство Джо Кокс

Инцидент с Емессом произошел спустя пять лет после убийства в собственном округе ультраправым экстремистом депутата от лейбористов Джо Кокс. Нападение на нее произошло за несколько дней до референдума относительно выхода Великобритании из ЕС.

Джо Кокс был 41 год. Она была членом парламента от избирательного округа Батли и Спен и выступала за сохранение Великобритании в составе ЕС. Политик была активным сторонником защиты жертв гражданской войны в Сирии.

Кокс убили 16 июня 2016 года после словесной перепалки с одним из мужчин в Берстолле. Убийцей оказался 52-летний местный садовник Томас Мейер. В ноябре 2016 года его приговорили к пожизненному заключению.

Этот инцидент потряс страну. Законодатели призвали предоставить им личную защиту в общественных местах. Из-за убийства политика приостановили кампанию по Brexit, которая завершилась референдумом 23 июня 2016 года.

Источник: The Telegraph

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