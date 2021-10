На британского депутата Дэвида Эмесса напали с ножом в церкви — он умер в больнице

Британского депутата от правящей Консервативной партии Дэвида Эмесса несколько раз ранили ножом в собственном избирательном округе к востоку от Лондона.

69-летнего политика ранил неизвестный во время встречи в методистской церкви с избирателями. Инцидент произошел около полудня в пятницу, 15 октября.

Политика на вертолете экстренно доставили в больницу, но Емесс умер на операционном столе.

Полиция Эссекса заявила, что им поступило сообщение о ножевом ранении в районе Ли-он-Си. Нападающего задержали на месте происшествия. Впоследствии нашли нож, с которым он совершил нападение на политика.

A man’s been arrested following an incident in #LeighonSea.

We were called to reports of a stabbing in Eastwood Rd North shortly after 12.05pm.

A man was arrested shortly after & we’re not looking for anyone else.

We’ll bring you more info when we have it. pic.twitter.com/U3dU7btoz7

— Essex Police (@EssexPoliceUK) October 15, 2021