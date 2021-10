На британського депутата Девіда Емесса напали з ножем у церкві – він помер у лікарні

Британського депутата від правлячої Консервативної партії Девіда Емесса кілька разів поранили ножем у власному виборчому окрузі на схід від Лондона.

69-річного політика поранив невідомий під час зустрічі у методистській церкві з виборцями. Інцидент стався близько полудня у п’ятницю, 15 жовтня.

Політика галікоптером екстрено доставили до лікарні, але Емесс помер на операційному столі.

Поліція Ессекса заявила, що їм надійшло повідомлення про ножове поранення в районі Лі-он-Сі. Нападника затримали на місці події. Згодом знайшли ніж, з яким він напав на політика.

A man’s been arrested following an incident in #LeighonSea.

We were called to reports of a stabbing in Eastwood Rd North shortly after 12.05pm.

A man was arrested shortly after & we’re not looking for anyone else.

We’ll bring you more info when we have it. pic.twitter.com/U3dU7btoz7

— Essex Police (@EssexPoliceUK) October 15, 2021