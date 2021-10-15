На британського депутата Девіда Емесса напали з ножем у церкві – він помер у лікарні

Британського депутата від правлячої Консервативної партії Девіда Емесса кілька разів поранили ножем у власному виборчому окрузі на схід від Лондона.

69-річного політика поранив невідомий під час зустрічі у методистській церкві з виборцями. Інцидент стався близько полудня у п’ятницю, 15 жовтня.

Політика галікоптером екстрено доставили до лікарні, але Емесс помер на операційному столі.

Поліція Ессекса заявила, що їм надійшло повідомлення про ножове поранення в районі Лі-он-Сі. Нападника затримали на місці події. Згодом знайшли ніж, з яким він напав на політика.

A man’s been arrested following an incident in #LeighonSea. We were called to reports of a stabbing in Eastwood Rd North shortly after 12.05pm. A man was arrested shortly after & we’re not looking for anyone else. We’ll bring you more info when we have it. pic.twitter.com/U3dU7btoz7 — Essex Police (@EssexPoliceUK) October 15, 2021

Вестмінстерський офіс Емесса підтвердив, що член парламенту отримав ножові поранення.

Політики Британії шоковані інцидентом. Лідер головної опозиційної Лейбористської партії Кейр Стармер ще до звістки про смерть Емесса написав у Twitter:

— Жахлива і глибоко шокуюча новина. Думаю про Девіда, його сім’ю та його співробітників.

Horrific and deeply shocking news. Thinking of David, his family and his staff. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 15, 2021

Що відомо про Девіда Емесса?

Девід Емесс був депутатом від Сауенд-Весту з 1997 року і вперше увійшов до британського парламенту у 1983 році від міста Базілдон. Він був членом Консервативної партії.

Емесс прославився як багаторічний та активний євроскептик, адже підтримував Brexit із 2016 року.

За віросповіданням був ревним католиком, а за політичними поглядами – впевнений соціальний консерватор. Він виступав проти абортів та опікувався питаннями захисту тварин.

Вбивство Джо Кокс

Інцидент із Емессом стався через п’ять років після вбивства у власному округу ультраправим екстремістом депутата від лейбористів Джо Кокс. Напад на неї стався за кілька днів до референдуму щодо виходу Великої Британії із ЄС.

Джо Кокс був 41 рік. Вона була членом парламенту від виборчого округу Батлі і Спен та виступала за збереження Великої Британії у складі ЄС. Політик була активним прихильником захисту жертв громадянської війни у Сирії.

Кокс вбили 16 червня 2016 року після словесної перепалки із одним із чоловіків у Берстоллі. Вбивцею виявився 52-річний місцевий садівник Томас Меєр. У листопаді 2016 року його засудили до довічного ув’язнення.

Цей інцидент приголомшив країну. Законодавці закликали надати їм особистий захист у громадських місцях. Через вбивство політика призупинили кампанію щодо Brexit, що завершилася референдумом 23 червня 2016 року.