Тоню Матвиенко избил водитель такси: певица обратилась в полицию

Певица Тоня Матвиенко сообщила об инциденте с водителем службы такси Bolt, который, по ее словам, закончился физическим нападением.

Об этом артистка написала в своем Instagram, отметив, что последние сутки были для нее “унижением и шоком”.

Тоня Матвиенко об избиении в такси

По словам звезды, конфликт произошел 30 июня во время поездки. Водитель сначала игнорировал просьбу закрыть окно из-за сквозняка. Затем начал вести себя пренебрежительно и грубо, отказываясь идти на встречу.

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– Мол, окна не закроет, потому что на дворе жара и ему жарко. Игнорировал элементарные правила вежливости и заботы о комфорте пассажира. Ситуация в дальнейшем переросла в абсолютный неадекват в разговоре, – рассказала Тоня.

Певица уточнила, что после этого она попросила остановить машину, даже не доехав до конечной точки маршрута, но получила отказ.

– Пришлось открыть дверь на ходу. Только тогда он остановился. Я вышла, хлопнула дверью. Но на этом все не закончилось: водитель вышел из машины и ударил меня сначала в голову, а потом в плечо, – поделилась Матвиенко.

Артистка подчеркнула, что обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Тоня Матвиенко заверила, что обнародовала эту историю не ради хайпа, а чтобы поддержать других, кто молчит о подобном. Ведь на месте происшествия не было камер и свидетелей, а версия водителя звучит иначе.

Реакция сети на инцидент

Певица Светлана Тарабарова была потрясена рассказом коллеги. Она отметила, что также неоднократно сталкивалась с хамством в такси, но избиение выходит за любые пределы.

Другие подписчики, включая рэпершу Alyona Alyona и певца Влада Дарвина, также поддержали Тоню Матвиенко и устроили флешмоб под ее постом, тегая компанию-перевозчика и требуя реакции. Представители Bolt пока не прокомментировали инцидент.

Между тем в столичной полиции сообщили, что задержали нападавшего. Им оказался 63-летний житель Киева. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины – побои и издевательства.

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