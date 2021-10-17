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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

ДТП на трассе Киев-Чоп: погибли два человека

дтп київ-чоп

Ночью, 17 октября, на трассе Киев-Чоп произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли два человека.

По данным Патрульной полиции Житомирской области, авария случилась недалеко от поселка городского типа Пулины.

На трассе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Машина Audi получила сильные повреждения.

Пассажир и водитель автомобиля погибли на месте происшествия. Медики, прибывшие на место происшествия, ничем не смогли помочь.

ДТП на трассе Киев-Чоп: погибли два человека
ДТП на трассе Киев-Чоп: погибли два человека
ДТП на трассе Киев-Чоп: погибли два человека
ДТП на трассе Киев-Чоп: погибли два человека
ДТП на трассе Киев-Чоп: погибли два человека / 2 фотографии

Патрульные регулировали движение после аварии, чтобы избежать пробок. Полиция устанавливает детали смертельного происшествия.

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Фото: Патрульная полиция

Источник: Патрульная полиция

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