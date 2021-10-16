На трассе Будзехув-Ясень в Польше произошла смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате автокатастрофы погибла 19-летняя украинка.

Трагическая авария произошла в ночь на субботу, 16 октября. По данным польской полиции, за рулем автомобиля Nissan находился 31-летний гражданин Украины.

По словам пресс-секретаря полиции города Жары Анеты Берестецкой, по неизвестным причинам транспортное средство выехало на встречную полосу, въехало в канаву и перевернулось.

19-летнюю украинку пытались реанимировать, но медицинские работники констатировали смерть девушки. Помимо нее, в машине находилось несколько человек, никто из них серьезно не пострадал.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства и возможные причины смертельной автокатастрофы.

Микроавтобус с украинцами

Недавно в Польше произошло ДТП с украинцами. Микроавтобус, в салоне которого находилось восемь граждан, въехал в грузовик с прицепом.

В результате аварии пострадали пятеро украинцев, которых госпитализировали в местное медицинское учреждение.

Источник: Gazeta Lubuska