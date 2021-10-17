Вночі, 17 жовтня, на трасі Київ-Чоп сталася серйозна ДТП, внаслідок якої загинули дві особи.

За даними Патрульній поліції Житомирської області, аварія трапилася поблизу селища міського типу Пулини.

На трасі зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. Машина Audi отримала сильні пошкодження.

ДТП на трасі Київ-Чоп: загинули дві особи / 2 фотографии

Пасажир та водій автомобіля загинули на місці події. Медики, які прибули на місце події, нічим не змогли допомогти.

Патрульні регулювали рух після аварії, щоб уникнути заторів. Поліція встановлює деталі смертельної пригоди.

Фото: Патрульна поліція