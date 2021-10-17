ДТП в Подлужье — подробности ДТП происшествия 16 октября на Днепропетровщине

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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

На Днепропетровщине столкнулись микроавтобус и скорая: шесть пострадавших

На Днепропетровщине столкнулись микроавтобус и скорая: шесть пострадавших

В селе Подлужье Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием междугороднего микроавтобуса Volkswagen LT-35 и автомобиля экстренной медицинской помощи Citroen Jamper.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на 340 км трассы Н-08 скорая въехала в Volkswagen, который от удара съехал в кювет и перевернулся на бок.

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В микроавтобусе, который следовал по маршруту Кременчуг-Днепр, находилось 11 человек, а в карете скорой — три работника. В результате аварии пострадали шесть пассажиров Volkswagen.

Пятерых человек (трех женщин и двух мужчин) госпитализировали в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи, еще одна пострадавшая 2000 года рождения отказалась от госпитализации.

По предварительным данным, у них травмы легкой степени тяжести (ушибы различных частей тела). Для ликвидации последствий аварии привлекли девять спасателей и две единицы техники ГЧСЧ.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и возможные причины дорожно-транспортного происшествия.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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