ДТП у Підлужжі – подробиці ДТП події 16 жовтня на Дніпропетровщині

У селі Підлужжя Дніпропетровської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі міжміського мікроавтобусу Volkswagen LT-35 та автомобіля екстреної медичної допомоги Citroen Jamper.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на 340 км траси Н-08 швидка в’їхала у Volkswagen, який від удару з’їхав у кювет та перекинувся на бік.

У мікроавтобусі, який прямував за маршрутом Кременчук-Дніпро, перебувало 11 людей, а у кареті швидкої – три працівники. Унаслідок аварії постраждали шестеро пасажирів Volkswagen.

П’ятьох осіб (трьох жінок та двох чоловіків) госпіталізували до Кам’янської міської лікарні швидкої медичної допомоги, ще одна постраждала 2000 року народження відмовилася від госпіталізації.

За попередніми даними, у них травми легкої ступені тяжкості (забої різних частин тіла). Для ліквідації наслідків аварії залучили дев’ятьох рятувальників та дві одиниці техніки ДСНС.

Наразі правоохоронні органи з’ясовують всі обставини та можливі причини дорожньо-транспортної пригоди.