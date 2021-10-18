Бог подсказал, что делать: в России шестиклассник устроил стрельбу в школе

Ученик шестого класса устроил стрельбу в школе в селе Сарс возле российской Перми. 12-летний школьник принес в учебное заведение охотничье ружье и дважды успел выстрелить. Парень взял оружие у отца.

В результате инцидента никто не пострадал, а школьника задержали. Он успел дважды выстрелить из ружья.

Парня смогла уговорить отказаться от стрельбы и отдать оружие директор школы. Она находилась с ним до приезда полиции.

Горе-стрелка зовут Дмитрий Губаев. Правоохранителям он рассказал, что был очень зол на одноклассников и педагогов, а карабин принес, чтобы “решить вопрос с одноклассницей”.

Он добавил, что ночью ему приснился Бог и подсказал, что делать. Школьник сказал, что он просто следовал его подсказкам.

Всего во время стрельбы в школе находилось более 300 детей и 30 педагогов. Все они покинули здание самостоятельно.

В сентябре в Пермском государственном университете 18-летний студент Тимур Бемансуров устроил стрельбу. В результате инцидента погибли восемь человек, еще 27 человек пострадали. Позже на судебном заседании стрелок полностью признал свою вину.

Источник: Telegram-канал 112