Бог подсказал, что делать: в России шестиклассник устроил стрельбу в школе

Ученик шестого класса устроил стрельбу в школе в селе Сарс возле российской Перми. 12-летний школьник принес в учебное заведение охотничье ружье и дважды успел выстрелить. Парень взял оружие у отца.
В результате инцидента никто не пострадал, а школьника задержали. Он успел дважды выстрелить из ружья.
Парня смогла уговорить отказаться от стрельбы и отдать оружие директор школы. Она находилась с ним до приезда полиции.
Горе-стрелка зовут Дмитрий Губаев. Правоохранителям он рассказал, что был очень зол на одноклассников и педагогов, а карабин принес, чтобы “решить вопрос с одноклассницей”.
Он добавил, что ночью ему приснился Бог и подсказал, что делать. Школьник сказал, что он просто следовал его подсказкам.
Всего во время стрельбы в школе находилось более 300 детей и 30 педагогов. Все они покинули здание самостоятельно.
В сентябре в Пермском государственном университете 18-летний студент Тимур Бемансуров устроил стрельбу. В результате инцидента погибли восемь человек, еще 27 человек пострадали. Позже на судебном заседании стрелок полностью признал свою вину.
Источник: Telegram-канал 112