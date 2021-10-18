Бог підказав, що робити: у Росії шестикласник влаштував стрілянину у школі

Учень шостого класу влаштував стрілянину у школі у селі Сарс біля російської Пермі. 12-річний школяр приніс до навчального закладу мисливську рушницю та двічі встиг вистрілити. Хлопець взяв зброю у батька.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а школяра затримали. Він встиг двічі вистрілити із рушниці.

Хлопця змогла відмовити від стрільби та віддати зброю директорка школи. Вона перебувала з ним до приїзду поліції.

Горе-стрільця звати Дмитро Губаєв. Правоохоронцям він розповів, що був дуже злий на однокласників та педагогів, а карабін приніс, щоб “вирішити питання з однокласницею”.

Він додав, що вночі йому приснився Бог і підказав, що робити. Школяр сказав, що він просто слідував його підказкам.

Загалом під час стрілянини в школі перебувало понад 300 дітей та 30 педагогів. Всі вони залишили будівлю самостійно.

У вересні у Пермському державному університеті 18-річний студент Тимур Бемансуров влаштував стрілянину. Внаслідок інциденту загинули вісім осіб, ще 27 людей постраждали. Пізніше на судовому засіданні стрілець повністю визнав свою вину.

Джерело: Telegram-канал 112