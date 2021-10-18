Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

В университете в Луизиане произошла стрельба, есть жертвы и раненые

Державний університет Гремблінг

В Государственном университете Гремблинг в штате Луизиана (США), произошла стрельба.

В полиции во время специальной пресс-конференции сообщили, что в результате инцидента по меньшей мере один человек погиб и семеро получили ранения.

— Один человек умер, одного госпитализировали в критическом состоянии и шестеро получили ранения, которые не несут угрозы для жизни, — сказал руководитель полиции Луизианы Майкл Райхардт.

Он отметил, что только один из раненых был студентом.

Первые выстрелы услышали около 1.15 по местному времени. Сама стрельба произошла недалеко от столовой, где готовили встречу выпускников. Однако президент университета Рик Галлот заявил во время пресс-конференции, что стрельба не связана с мероприятием.

Из-за стрельбы университет отменил обучение в понедельник и ограничил доступ к кампусу.

Чрезвычайная ситуация произошла только через три дня после другой смертельной стрельбы на территории кампуса. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого по этому делу.

Читайте:

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка