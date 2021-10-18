В университете в Луизиане произошла стрельба, есть жертвы и раненые

В Государственном университете Гремблинг в штате Луизиана (США), произошла стрельба.

В полиции во время специальной пресс-конференции сообщили, что в результате инцидента по меньшей мере один человек погиб и семеро получили ранения.

— Один человек умер, одного госпитализировали в критическом состоянии и шестеро получили ранения, которые не несут угрозы для жизни, — сказал руководитель полиции Луизианы Майкл Райхардт.

Он отметил, что только один из раненых был студентом.

Первые выстрелы услышали около 1.15 по местному времени. Сама стрельба произошла недалеко от столовой, где готовили встречу выпускников. Однако президент университета Рик Галлот заявил во время пресс-конференции, что стрельба не связана с мероприятием.

Из-за стрельбы университет отменил обучение в понедельник и ограничил доступ к кампусу.

Чрезвычайная ситуация произошла только через три дня после другой смертельной стрельбы на территории кампуса. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого по этому делу.

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